〈末期がん、幽霊、うつ病の演技が転機に、結婚相手とは現場で…「自分に嘘をつきたくない」木村多江55歳の“流儀”〉から続く俳優の木村多江がこの3月16日に55歳の誕生日を迎えた。ドラマや映画で不幸な女性の役を頻繁に演じ、「薄幸女優」と呼ばれたことも。プライベートでは、34歳で広告会社勤務の男性と結婚し、その2年後に第1子を出産。妊娠中の撮影現場で起きた“危機”、“薄幸”イメージを脱却した作品、近年は念願のコ