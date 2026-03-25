面識のない女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕されたNHKのチーフディレクターの男性が不起訴になりました。NHKのチーフディレクターの50歳の男性は今年1月、東京・渋谷区で面識のない20代の女性に性的暴行を加えた疑いで3月、逮捕されました。東京地検はこの男性について、25日付けで不起訴処分としました。理由については、「必要な捜査を遂げた上で、不起訴処分としたものであるが、関係者の名誉、プライバシーを保護するため、理