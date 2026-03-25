去年、埼玉県狭山市で起きた死亡ひき逃げ事件で、被害者の遺族が、運転していた男に危険運転致死罪を適用するよう求めて、検察に署名を提出しました。この事件は去年12月、狭山市の国道で、青信号の横断歩道を渡っていた森口和樹さんが車にはねられて死亡し、車がそのまま現場から逃走したものです。警察は事件後、現場近くで酒気帯び運転の疑いで阪元昊被告を現行犯逮捕し、その後、100キロ以上の速度で車を運転したうえ、赤信号