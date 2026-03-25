今季、レッドブル陣営のリザーブドライバーに甘んじている角田裕毅に、来季ハース参戦というシナリオが浮上した。英国メディア『F1 OVERSTEER』によれば、現在ハースで不振に苦しむエステバン・オコンのシート獲得に向け、角田陣営が本格的な交渉に乗り出したという。この移籍話を後押ししているのが、ハースを率いる小松礼雄代表の存在だとされる。小松代表は以前から角田の才能を高く評価しており、自身のチームに日本人ドライバ