電気自動車で世界を席巻する中国のBYDが、F1参戦を真剣に検討しているとの噂が現実味を帯びてきた。『FormulaPassion.it』が報じている。同社のグローバル展開を担うステラ・リー副社長が、昨年末のアブダビGPや先日の中国GPのパドックで相次いで目撃されたという。同紙によれば、既存チームの買収からタイトルスポンサー契約まで、あらゆる可能性を視野に入れているとされる。EVに特化するBYDにとって、F1が持つ圧倒的な知名度と