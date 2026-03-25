マンチェスター・ユナイテッドの次期監督レースが、一人の男の活躍によって収束を迎えつつある。暫定的にチームを率いるマイケル・キャリックは1月の就任以来、10試合で勝ち点23を積み上げ、わずか1敗という驚異的な成績をマーク。トップ4入りを現実的な目標へと押し上げた手腕は、クラブ幹部たちの心を強く揺さぶっているようだ。『Manchester Evening News』が報じている。キャリックの凄みは、自らの就任を脅かすライバルたちを