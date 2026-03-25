２５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に歌手のアイナ・ジ・エンド（３１）ゲスト出演。おてんばだった幼少期や、両親の経歴などを語った。黒柳徹子から「どんな子どもだったか覚えてますか？」と問われると、「活発で木登りなんかはマンションの３階ぐらい登れる」とアイナ。幼少期のビデオ映像も公開された。幼稚園の入園式では、周囲が座って話を聞いている場面で、暑いからと制服を脱いで園庭を走