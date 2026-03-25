昨年の第４８回日本アカデミー賞で最優秀作品賞に輝いた映画「侍タイムスリッパー」のスピンオフドラマ「心配無用ノ介天下御免」がＢＳ―ＴＢＳで７月１６日から放送開始することが２５日、発表された。映画で田村ツトムが演じた心配無用ノ介を主人公にした勧善懲悪の娯楽時代劇。映画から続いて安田淳一監督が監督、脚本、撮影を手掛ける。今月２８日からは、５０周年を機にリニューアルされた京都太秦映画村で撮影をスター