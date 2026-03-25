お笑いコンビ「にぼしいわし」が２５日、都内で行われたハナマルキ「液体塩こうじシリーズ」新ＣＭ発表会に出席した。お花見シーズンを控え、芸人仲間を集めて花見をしたいという２人。伽説いわしは「女性芸人１０人以上は集められると思う。マストで（＝絶対に）来てほしいのは、オダウエダの植田（紫帆）。私がしゃべっていなくてもずっとしゃべってくれるから。場所取りはヨネダ２０００の愛ちゃんに頼みます」。お花見に行