２５日の日本テレビ系「有吉の壁」生放送で結婚を発表したタレント・もう中学生（４３）。実直、謙虚、素直−。もう中学生といえばこの言葉が思い浮かぶ。とにかく腰が低く、2023年7月にインタビューした時は、取材部屋でずっと立って始まるのを待っていた。カメラマンが部屋に入ると、深々と頭を下げて「お時間ありがとうございます。今日はよろしくお願いします」とあいさつしていたのがとても印象的だった。おどけた表情と