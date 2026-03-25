JAXA（宇宙航空研究開発機構）は、きょう、2度にわたって国際宇宙ステーション（ISS）に長期滞在した宇宙飛行士の古川聡さん（61）が今月31日付でJAXAを退職すると発表しました。JAXAによりますと、2001年に宇宙飛行士として認定されたあと、2011年と2023〜24年の2度にわたってISSに長期滞在した古川さんは今月31日付で退職するということです。2度の長期滞在では、日本の実験棟「きぼう」での実験やISSの維持管理などに従事し、「