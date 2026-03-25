◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）追い切り＝３月２５日、美浦トレセン前走の迎春Ｓを勝ってオープン入りを果たしたばかりのアスクナイスショー（牡５歳、美浦・中舘英二厩舎、父シルバーステート）が、気配の良さをアピールした。Ｗコースで外バッハ（３歳未勝利）、中ブレイクフォース（７歳オープン）に続く３番手からスタート。６ハロン８５秒５―１２