25日は東京大学で卒業式が行われました。いろいろな研究をしている卒業生に、こんなことを聞いてみました。「今の物価高、もしあなたが解決するとしたら？」【写真で見る】東京大学の卒業生が考える「賃金を上げる方法」東京大学の卒業生に聞く今の物価高をどう解決？東京大学 法学部の卒業生「4月からは公務員として働く予定です」母親「娘が今後活躍して、世の中が住みやすくなるように、ちょっとでも力になればいいなと