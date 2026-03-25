鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」は次回３月２９日に最終回を迎える。第９話のラスト、早瀬儀堂（鈴木亮平）と夏海一香（戸田恵梨香）の夫婦が絶体絶命の危機に陥った。夏海一香は合六亘（北村有起哉）のアジトに乗り込むも、そこには最も信頼していた警視庁監察官・真北正親（伊藤英明）がおり、兄の大物政治家・真北弥一（市川團十郎）に協力する警察内のスパイだと告白した。夏海一香は取り押さえられ