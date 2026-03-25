『【復讐決行】3000万強奪旦那と浮気相手を地獄に叩き落してやりました』（ミロチ/KADOKAWA）第8回【全14回】【漫画】『【復讐決行】3000万強奪旦那と浮気相手を地獄に叩き落してやりました』を第1回から読む優しい夫と息子に囲まれ、平穏に暮らしていた莉子。しかしある日、夫から借金を理由に離婚を切り出される。家族が離れることを望まない莉子は、亡き父の遺産3000万円を借金の返済に充てることを提案するが…。すべてを奪