【モデルプレス＝2026/03/25】お笑いタレントのもう中学生（43）が3月25日、日本テレビ系「有吉の壁」生放送2時間SP（よる7時〜）に出演。結婚を発表した。【写真】43歳人気芸人、土砂降りの遊園地で結婚発表◆もう中学生「有吉の壁」生放送で結婚発表この日は、埼玉県にあるアミューズメント施設・西武園ゆうえんちから2時間の生放送を実施。あいにくの雨の中、三四郎やシソンヌ、タイムマシーン3号など人気芸人が集結し、ネタを