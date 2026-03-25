【ワシントン＝栗山紘尚】ロイター通信と世論調査会社イプソスは２４日、最新の世論調査結果を発表し、トランプ米大統領の支持率は前週の調査から４ポイント減の３６％だった。２期目の政権発足以来、最低を記録した。イランへの軍事作戦や燃料高騰に対する反発が背景にあるとみられる。トランプ氏の支持率は、昨年１月の就任直後は４７％だったが、昨年夏以降は４０％前後で推移している。調査では、２月に始まった対イラン攻