個性豊かな登場人物たちが登場するNHK朝ドラ『ばけばけ』。作中で見せる雰囲気や魅力的なルックスも話題となっています。All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演するイケメンだと思う男性俳優」ランキングを紹介します！【6位までの全ランキング結果を見る】2位：板