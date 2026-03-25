老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は年金を受給するための手続きについてです。 Q：そろそろ年金をもらえます。どんな手続きをしたらいいですか「私は半年後に65歳の誕生日がきて年金がもらえるようになると思