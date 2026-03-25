粟島汽船の高速船が座礁した事故についてです。船はプロペラに損傷が見つかり運航再開のめどは立っていません。交通手段が断たれたことで粟島の民宿で予約のキャンセルが発生するなど影響が出ています。＜記者リポート＞「きのう（24日）粟島へ行くはずだったこちらの“きらら”ですが今も岩船港に取り残されたままです」村上市の岩船港に停泊した粟島汽船の高速船「awalineきらら」。粟島と本土を結ぶ唯一の交通手段ですが