最新の冷蔵庫は、単に冷やすだけでなく、さまざまな機能が追加され、驚くべき進化を遂げていっています。多くのユーザーが「このメーカーの機能はすごい」と一目置いているのは、果たしてどのメーカーなのでしょうか。今回はAll About編集部が2026年2月20日に実施したアンケートから、「高機能だと思う冷蔵庫メーカー」の結果を紹介。家電の最新トレンドに詳しい専門家の安蔵さんに、それぞれのメーカーの特徴を解説していただきま