海南省瓊海市博鰲（ボアオ）鎮の東嶼島で開催中のボアオ・アジアフォーラムで24日、「アジア経済の見通しと一体化プロセス2026年年次報告」が発表された。それによると、26年にアジア経済成長率が4．5％に達し、引き続き世界経済の主要な成長エンジンになることが予想されるという。同報告書によると、アジアのエコノミーの国内総生産（GDP）の合計が世界経済に占める割合は上昇を続けており、購買力平価（PPP）に基づいて計算する