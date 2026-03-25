日常生活やビジネスシーン、そして豊かな表現の中に隠れた言葉の「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、誰もが驚くような自由な発想、社会を支える決まり事、切磋琢磨する動作、すでにある状態を指す言葉の4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完