陥没事故の県道松戸草加線、約600m区間が4月15日に2車線で暫定供用へ2026年3月25日に埼玉県下水道局は、2025年1月28日に発生した道路陥没事故の影響で全面通行止めが続いていた県道松戸草加線について、2026年4月15日午前10時から2車線での暫定供用を開始すると発表しました。道路の復旧工事が進んだことによる措置で、周辺の交通状況が一部改善されます。【画像】あの陥没事故の場所が…「ココが開通した区間」です。画像で