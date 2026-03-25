Photo: ハル ずっとデスクワークをしていると、身体のあちこちに疲れが出てくるもの。一番動かしている指も例外ではありません。そんな指のケアをちょっとしたスキマ時間にできる、プチプラアイテムに出会いました。それが、「Finger Massage（フィンガーマッサージ）」（税込330円）。オンライン会議中にしれっとマッサージ Photo: ハル