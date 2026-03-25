上野村で発生した山林火災は鎮火には至っていませんが県は25日夜、延焼拡大の恐れがなくなったとして、自衛隊に対し、撤収を要請しました。 この山林火災は今月２１日、上野村乙母で発生したもので、これまでに、約１９２ヘクタールが焼け、プレハブ小屋１棟が全焼しました。けが人は確認されていません。 県によりますと、今回の山林火災は１９９７年に安中市で過去最大の焼損面積となった１９６ヘクタールに迫るほ