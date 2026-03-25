現地時間３月24日、日本代表が練習初日を迎えた。28日のスコットランド戦に向けて始動した場所は、スコットランドのダンバートンFCのスタジアムだ。ごくごく平凡な入り口からプレスルームに入り、そこから観客席に出る。目の前に広がるのはごく普通のピッチだ。 イギリスらしい古風なスタジアムで「それなりに趣がある」と、そんな印象を抱きながらピッチ脇を歩き、観客席の反対側へ向かう。 そして、メインスタンド