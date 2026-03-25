ホンダとソニーグループが共同出資するソニー・ホンダモビリティは25日、EV（電気自動車）の開発と販売を中止すると発表しました。中止になったのは、アメリカでことし中の発売をめざして開発を進めてきた「アフィーラ1」と、2028年に販売を予定していた第二弾のモデルです。ホンダは今月12日、北米を中心に想定よりもEV市場が伸び悩んでいることなどから、北米でのEV開発を中止すると発表していましたが、この決定にともない、ホ