BTS、TOMORROW X TOGETHERなどを発掘したキム・ミジョン氏が手がける全員10代の日本人5人組ボーイズグループ、VIBY（バイビー）が25日、都内でプレデビュー発表会を開催した。グループは新プロジェクト「Rii．MJ」から誕生した。キム氏が日本全国を巡って発掘した12人の原石から選ばれた5人で結成され、約2年の育成期間を経てついにベールを脱いだ。この日は初めて報道陣のカメラを前にしてのパフォーマンス。プレデビュー曲、Crys