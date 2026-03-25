国会前でプラカードを掲げ、憲法改正の動きなどに抗議する人たち＝25日夜高市早苗首相が意欲を見せている憲法改正の動きに抗議するため、市民団体が25日、国会前で集会を開いた。雨の中、参加者はプラカードやペンライトを掲げ「改憲反対」「戦争反対過去に学べ」などと声を上げた。集会は20〜30代の若者を中心とした「WEWANTOURFUTURE」などの共催。10日に行われた前回の抗議活動には約8千人が参加したという。東京