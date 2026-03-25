「ファーム・西地区、オリックス５−２阪神」（２５日、京セラドーム大阪）阪神が逆転負けを喫した。先発のイーストン・ルーカス投手（２９）は３回２／３を４失点。３四球１死球と制球に苦しみ、７７球で交代した。ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝は２試合続けて「５番・左翼」でスタメン出場。二回には宜保が打ち上げた左翼線ファウルエリアへの打球に果敢にダイビングキャッチを試みる場面もあった。平田