25日の参議院予算委員会で、日本維新の会の松野明美議員が、日米首脳会談で高市早苗総理がトランプ大統領の胸に飛び込んでハグしたシーンについて質問した。【映像】トランプ大統領に飛び込みハグする高市総理（実際の様子）松野議員は「高市総理から日米首脳会談の発言『平和をもたらせるのはドナルドだけ』という文言は、機内で徹夜で考えたというような答弁がございました。私が一番気になっているのが、高市総理が車から降