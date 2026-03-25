お笑いタレント、もう中学生（43）が25日、日本テレビ系バラエティー番組「有吉の壁生放送SP！！」に出演。結婚したことを生報告した。番組終盤、頭にはちまきをしてスーツ姿で登場した。自作の段ボールパネルを使って「43歳になりました〜！」「厄年、明けました〜！」と伝えた後、「そしてもう1つ大切な報告したいことがあります」と前置きし、共演者たちが段ボールをめくると同時に「結婚、しました〜！」と発表した。驚いた有