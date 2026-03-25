人気声優のアクセサリーの映えるワンピコーデが話題になっている。声優・上坂すみれが２５日までに自身のインスタグラムを更新。「げつようび〜！皆さま、すこやかにお過ごしでしょうか？なんと三連休明け…？！それは眠たいことでしょう！」とつづり、白とベージュを基本としつつ、様々な模様が描かれたワンピースをまとった姿を披露。「春は眠いのですよ！ただでさえ！眠いときは悩まず寝ることです！はいおふとん！疲れが出