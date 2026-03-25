阪神は２５日、毎年恒例の夏イベント「ウル虎の夏２０２６」の特別ゲストが決定したことを発表した。期間は７月２０日からのＤｅＮＡ３連戦、２４日からの巨人戦の計６試合。日替わりでゲストが登場し、虎の夏を盛り上げる。２０日にはアーティストの岡崎体育、２１日は俳優の佐藤隆太、ＤｅＮＡ戦最終日には昨年に続き、サンプラザ中野くんが登場。巨人戦にはお笑いコンビ・ロッチの中岡創一、アーティスト・新羅慎二、元ＮＭ