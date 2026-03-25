元衆院議員の金子恵美氏が２５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日米首脳会談でトランプ大統領の真珠湾発言を引き出したテレビ朝日の政治部官邸キャップの千々岩森生記者について言及した。千々岩記者がトランプ大統領にイラン攻撃を日本などの同盟国に事前に知らせなかった理由を質問し、トランプ大統領が「真珠湾攻撃」を持ち出してジョークで回答し、緊張が走る場面があった。金子氏は「万が一のことがあれば、