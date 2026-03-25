赤沢亮正経産相は２５日、参院予算委員会に出席。日本維新の会・松野明美参院議員の質問を受けた。まず松野氏は日米首脳会談に同行した赤沢氏に「石破前総理のときも同行しました。何か現場でしかわからないことがあれば教えていただければと思っております」と質問した。赤沢氏は「私が同席した３度の首脳会談ですね、いずれも私からすれば緊張の状態で『何か違いがあるか』といえば、余裕があるものではございません。ただ