元大阪府知事・元大阪市長の橋下徹氏が２５日、大阪・カンテレの報道番組「ｎｅｗｓランナー」（月〜金曜・後４時５０分）にゲスト出演。今月１６日に沖縄県名護市辺野古沖で船２隻が転覆し、平和学習のため乗船していた女子高校生（１７）ら２人が死亡した事故について、学校側に憤りをあらわにした。同事故は同志社国際高校（京都府京田辺市）の生徒１８人と乗組員３人が米軍普天間飛行場の遺跡工場現場の見学のため２隻に分