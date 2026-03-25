【モデルプレス＝2026/03/25】女優の芳根京子が25日、都内で行われた映画「私がビーバーになる時」の大ヒット記念イベントに、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、小手伸也、かなで（3時のヒロイン）とともに出席。小手とのプライベートでのすれ違いに笑顔で弁明した。【写真】29歳美人女優、ロングワンピース姿を披露◆芳根京子、ワールドプレミア前夜の“衝撃”明かす主人公・メイベルの日本版声優を務めた芳根は、ブラウンチェックのロン