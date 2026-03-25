旅立ちの春。鹿児島大学では25日、卒業式がありました。学生たちは、コロナで入学式が制限された最後の世代でした。 （卒業生代表）「（大学生活での）経験は生涯の宝であり、新たな道でも大切にしていきます」 25日、卒業式を迎えたのは、9つの学部と大学院の合わせて2465人です。 式では、井戸章雄学長が「一度きりの人生を失敗を恐れず、豊かさで満たしてほしい」とエールを送りました。 4年前の入学式は、新型コロナ