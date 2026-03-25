鹿児島県指宿市の水迫畜産が牛肉の産地などを不適正に表示していた問題についてです。 水迫畜産はきょう25日、「今は原因について話すことはできない」とし、来月、国へ報告を行った後に明らかにする考えを示しました。 水迫畜産の水迫政治社長は25日、水迫政輝取締役とともに枕崎市役所を訪れ、前田祝成市長と非公開で30分ほど面会しました。 （水迫畜産・水迫政治社長）「返礼品で牛肉を発送している（関係者に）迷惑をかけ