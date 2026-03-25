元宝塚歌劇団娘役の彩月つくしさん（33）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新。慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を卒業したことを報告し、はかま姿を披露した。「娘たちに、努力する姿を見せられる母でありたい」彩月さんは、「【ご報告】慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を8年半かけて、卒業しました」と報告した。これまでを振り返って、「宝塚にいる間は芸事に集中し、卒業したら改めて学び直したいとずっと