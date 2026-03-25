米３０年固定金利は６．４３％、住宅ローン申請指数は－１０．５％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．４３％と前回の６．３０％から一段と上昇。住宅ローン申請指数は－１０．５％と前回の－１０．９％から引き続き低下した。購入指数は１７２．９から１６３．６に低下。借り換え指数は１３４１．０から１１４５．０に低下した。 USD/JPY158.85EUR/USD1.1609EUR/JPY184.40