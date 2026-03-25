ドル買い一服、イランが米国の停戦提案受け取るとの報道で＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いが一服している。中東情勢を巡る報道に一喜一憂する展開。ロンドン朝方にかけては、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）による強硬姿勢が地政学リスクを意識させた。有事のドル買いからドル円は一時159.20付近まで上値を伸ばした。しかしAP通信が「イランが米国から15項目の停戦提案を受け取った」と報じると、緊張緩和へ