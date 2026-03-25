本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 3/25（水） EUR/USD 1.1450（16.0億ユーロ） 1.1500（8.88億ユーロ） 1.1580（6.85億ユーロ） 1.1605（18.0億ユーロ） 1.1675（9.99億ユーロ） 1.1700（16.0億ユーロ） USD/JPY 157.50（6.39億ドル） 158.00（25.0億ドル） 160.00（8.35億ドル） GBP/USD 1.3515（6.81億ポンド） 1.3525（9.63億ポンド） ユー