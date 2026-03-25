5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）が、きょう25日にデビュー2周年を迎えた。それに合わせ、メンバーからのコメントが寄せられた。【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト24年3月25日にデビューしたILLITは、特有のユニークな感性と美学を指す「ILLITコア」を構築し、グローバルファンの心をつかんだ。音楽、パフォーマンス、ビジュアル全般にわたって一貫したアイデンティティを保ちつつ