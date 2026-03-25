25日午後8時33分ごろ、福岡県、佐賀県、熊本県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福岡県筑後地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、福岡県の大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、みやま市、それに福岡広川町、佐賀県の佐賀市、熊本県の和水町