県が新たに開発したコメ「新潟135号」。一度、名称が発表されていましたが変更を余儀なくされました。そして3月25日、新たに発表された名称とは……「なつひめ」。新品種の名は25日正午前、花角知事が明らかにしました。【花角知事】「名称は…なつひめにいたしました」「自画自賛じゃないですけどいい名前に決まったなと思っております」新たに決まった名称は「なつひめ」です。厳しい夏の暑さや陽射しの中でも凛として育ち黄金色