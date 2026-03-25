TVアニメ『光が死んだ夏』の放送1周年を記念して、各種企画の始動が発表された。 参考：『光が死んだ夏』で縮まった小林千晃＆梅田修一朗の“心の距離”アフレコ秘話を明かす 本作は、『このマンガがすごい！2023』（宝島社）のオトコ編第1位にランクインした、モクモクれんによる同名漫画をアニメ化した青春ホラー作品。ふつうの男子高校生・よしき（辻中佳紀）が、幼なじみの忌堂光を模倣する謎の存在・ヒカルとの