山形県は24日、天童市の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました 。県内では短期間に食中毒が相次いでいることから、県は24日に「ノロウイルス食中毒注意報」を発令し、県民に注意を呼びかけています。 食中毒が発生したのは、天童市一日町にある「中川鮮魚店 会席なか川」です。 県によりますと、今月19日の午後にこの店を利用した21人のうち、2つのグループの、30代から70代の男女合わせて10人が、20